Nuova Stazione per i carabinieri di Vallermosa

Il nuovo presidio in via Verdi, i carabinieri mancavano in paese dal 2014

Di: Redazione Sardegna Live

Da domani, 26 novembre, i cittadini del Comune di Vallermosa avranno nel loro paese i Carabinieri.

La Stazione di Vallermosa, che era stata ripiegata nel limitrofo comune di Siliqua dal 2014, potrà operare ora al servizio dei cittadini in una struttura completamente ammodernata, che consentirà agli utenti di fruire di un servizio più confacente alle esigenze dei singoli e del territorio ed ai Carabinieri di operare in un contesto più moderno e funzionale.

Il nuovo presidio è ubicato a Vallermosa nella via Verdi nr. 5 e sarà raggiungibile telefonicamente al numero 0781.79022, via mail all’indirizzo stca2312a0@carabinieri.it oppure tramite pec all’indirizzo tca28130@pec.carabinieri.it