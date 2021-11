Tempio. Violenze e stalking verso l'ex: scatta divieto avvicinamento

Provvedimento a carico di un 18enne

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti del commissariato di polizia di Tempio hanno eseguito un provvedimento a carico di un 18enne per il quale il gip del tribunale gallurese ha disposto il divieto di avvicinamento alla giovane ex fidanzata e ai luoghi che frequenta.

Mentre stavano insieme la ragazza aveva cambiato abitudini, frequentazioni, look e uso dei social, ma tutto ciò non le aveva evitato di subire violenza fisica in due occasioni. Poi aveva confidato il suo dramma ad alcuni amici, che hanno allertato i suo familiari. Così è scattato il "codice rosso" e si è riusciti a interrompere la condizione di sottomissione della giovane, ormai chiusa in sé stessa col pericolo che si arrivasse a conseguenze drammatiche.

Le indagini hanno permesso di far emergere comportamenti tali da far scattare per il destinatario del provvedimento del gip l'ipotesi di reato di atti persecutori e lesioni personali.