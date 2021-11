Villamar. In azienda una pistola rubata nel 2019 e centinaia di cartucce: arrestato allevatore

Denunciato anche un manovale trovato in possesso di un pugnale con lama da 12 cm

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villamar, i carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Sanluri hanno arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione un 45enne allevatore di Villamar, censurato, il quale all’esito di una perquisizione effettuata nell’azienda agricola di sua proprietà in località “Arriviu” sarebbe stato trovato in possesso di una pistola Smith & Wesson calibro 40, risultata poi oggetto di furto avvenuto a Serrenti nel 2019, 53 cartucce calibro 40, 6 cartucce testa cava ad espansione e 11 a palla calibro 12 per fucile.

All’interno dell’azienda è stato controllato anche un 46enne pregiudicato del luogo, manovale, il quale, all’esito della perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di un pugnale di 24 cm di cui 12 di lama, per cui verrà deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto di oggetti atti ad offendere.

Il 45enne, al termine delle formalità è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Uta a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.