“Educhiamo alla prevenzione”: grande partecipazione al convegno sull’osteoporosi

6 uomini e 58 donne hanno aderito al progetto screening

Di: Antonio Caria

Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico la conferenza sull’Osteoporosi tenuta dalla reumatologa Carla Contarini.

L’iniziativa rientra nella prima edizione del progetto “Educhiamo alla prevenzione”, voluto dall’amministrazione comunale di Guasila guidata dalla Sindaca Paola Casula in collaborazione con le Associazioni e gli Istituti scolastici locali con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salute, della prevenzione, del primo soccorso e del benessere dei cittadini, in modo particolare delle donne.

Al progetto screening hanno aderito 6 uomini e 58 donne che, come ha rimarcato la prima cittadina, è “Un numero maggiore rispetto al previsto ma tutti e tutte sono stati inseriti nel ciclo di visite previste dal 23 marzo e nei 3 sabati successivi”.

Il Centro Synchron Radiologia di Senorbì ha comunque deciso di offrire la possibilità di accesso con un prezzo scontato a tutti i residenti che si prenoteranno perché in quanto aderenti al progetto di prevenzione promosso dalla Amministrazione Comunale.

“Un ringraziamento particolare – ha sottolineato ancora Casula – a Sergio Angioni per la ideazione e realizzazione del progetto, alla Confraternita Di Misericordia Guasila, al Dottor Enrico Zara e a tutto lo staff del centro Synchron Radiologia. Si tratta di approfittare dell’occasione per prendere qualche precauzione per l’avvenire”.