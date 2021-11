Sestu. Trovata morta a 27 anni sul divano di casa: il dramma di Carlotta Masala

La scioccante scoperta del padre martedì mattina, quando alle 7 ha trovato la figlia priva di vita sul divano: si indaga sulle cause del decesso

Di: Giammaria Lavena

E' stata trovata priva di vita martedì mattina, nella sua abitazione a Sestu dove viveva col padre. Nessun segno di violenza sul corpo di Carlotta Masala, 27 anni, per il quale la sostituta procuratrice Virginia Boi ha chiesto una riesamina da parte di un esperto del Dipartimento di Medicina legale del Policlinico universitario di Monserrato.

E' stato il padre della giovane a lanciare per primo l'allarme, dopo averla trovata senza vita nel divano di casa. Quando sono giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali. Stando a quanto raccolto dagli investigatori, la 27enne era tornata a casa nella sera di lunedì e a notte fonda il padre l'avrebbe sentita parlare con qualcuno, probabilmente al telefono. La mattina, verso le 7, l'angosciante scoperta.

Fra le varie ipotesi la più probabile resta quella di un malore e non viene escluso che la causa possa essere legata a qualcosa che aveva mangiato la sera prima. Per questo motivo i militari hanno setacciato l'abitazione alla ricerca, senza successo, di qualcosa che potesse aver causato l'intossicazione.

Il medico del 118, che in un primo momento avrebbe ipotizzato l'infarto, ha chiesto maggiori approfondimenti per via della giovane età della vittima. La notizia della morte improvvisa di Carlotta ha gettato nello sconforto familiari e amici.

Tanti i commenti di cordoglio e vicinanza sui social: "Una ragazza splendida", commenta affranta una sua amica. Adesso gli inquirenti cercano risposte a una vicenda che lascia ancora troppi interrogativi.