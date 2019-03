Tre murales per ricordare la storia e la cultura del paese

Il progetto è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con L’Associazione culturale Tnt Global Art

Di: Antonio Caria

“Al fine di interagire tra cultura storica e i personaggi utilizza l’arte come espressione di comunicazione indice un concorso pubblico di idee per l'ideazione e la realizzazione di 3 murales”.

È questa l’idea dell’Amministrazione comunale di Siligo guidata dal Sindaco Mario Sassu che con L’Associazione culturale Tnt Global Art ha un bando di concorso di idee che ha come tema “Siligo : Cultura e storia e vita quotidiana”.

Le opere saranno realizzate in uno spazio pubblico, scelto direttamente dal comune che metterà anche a disposizione degli artisti partecipanti fotografie dalle quali trarre lo spunto necessario per la realizzazione dell’opera.

I Murales dovranno essere realizzati con 3 tre dimensioni differenti: Con misure da m 5x4m (primo premio 1.800 euro), da m 3,5x2,5m (secondo premio 1.200 euro ) e m 3x2m (terzo premio 900 euro).

Come specificato dal bando, i partecipanti dovranno illustrare la proposta in forma non anonima. “Il nome e il cognome – si legge – dovrà essere riportato su ciascuno degli elaborati (gli stessi diverranno di proprietà dell’amministrazione comunale) di progetto”.

I concorrenti dovranno illustrare le proprie proposte ed elaborati all’interno dun plico sigillato che dovrà essere inviato all’indirizzo Comune di Siligo- via Francesco Cossiga 32-07040 Siligo SS entro il 25 marzo alle 12.00 con la seguente intestazione esterna “Concorso di pittura Murales”.

L’apertura dei plichi è fissata per il 2 aprile. Gli stessi dovranno contenere una dettagliata relazione tecnica nella quale devono essere riportati il materiale da usare, le dimensione dell’opera finita e la simulazione dell' inserimento dell' opera nello spazio destinato alla stessa.

I partecipanti dovranno presentare un modello in scala adeguata, non inferiore a 30 cm per 20 cm di altezza, della loro opera utilizzando materiale che possa essere utile ad eseguire il manufatto dalle dimensioni minime.

All’interno dovranno essere indicati anche i dati anagrafici, sede, telefono, indirizzo di posta elettronica del singolo concorrente o dei componenti del gruppo che vuole concorrere.

In quest’ultimo caso la dichiarazione va sottoscritta da ciascun componente, Inoltre dovranno essere allegate le autorizzazioni da parte di ciascun concorrente al trattamento dei dati personali fini del concorso e delle attività di pubblicazioni e pubblicizzazioni connesse, la dichiarazione che il compenso previsto nel bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente remunerativo degli oneri previsti dal bando stesso, quella con cui il concorrente garantisce l'originalità dell'opera proposta con l’ impegno a non eseguire altri esemplari qualora risultasse vincitore e quella in cui si attesta di aver preso visione diretta del luogo in cui dovrà essere collocata l'opera d'arte, oltre che la copia della carta d’identità.

Al concorso possono partecipare sia cittadini italiani che stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età, singoli o riuniti in gruppo di lavoro. Le opere saranno giudicate da un’apposita giuria tecnica.