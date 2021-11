Cap d'Any, ad Alghero arriva Giusy Ferreri

Presentato un ricco cartellone di eventi: da Elio a Madame a Joe Bastianic

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Giusy Ferreri la star del capodanno in piazza ad Alghero. La cantante sarà la protagonista del concerto che la notte di San Silvestro saluterà l'arrivo del 2022. Lo show si inserisce nel ricco cartellone di spettacoli del "Cap d'Any de l'Alguer", un mese di appuntamenti che animeranno la cittadina catalana dall'8 dicembre all'8 gennaio.

Tanti i nomi di fama nazionale e internazionale che contribuiranno a richiamare visitatori ad Alghero per riassegnare al centro turistico il ruolo di protagonista del capodanno in Sardegna. Ci saranno la Funky Jazz Orchestra (8 dicembre), Elio (21 dicembre), Joe Bastianich & La Terza Classe (28 dicembre), Gué e in apertura Andrea Berté (29 dicembre), Madame e Leon Faun (30 dicembre), Giusy Ferreri (31 dicembre), Benito Urgu (1 gennaio) e Franca Masu (8 gennaio).

In programma anche altri grandi appuntamenti come la rassegna della canzone algherese, i canti di Natale e la musica classica nelle chiese, il teatro per famiglie, gli spettacoli itineranti del Mamatita Extra Festival e la grande opera teatrale urbana di Moby Dick, con l'allestimento scenico pluripremiato del Teatro dei Venti che andrà in scena nel Porto turistico dal 17 al 19 dicembre. Poi spazio alla comicità col personaggio televisivo dell'anno, Valerio Lundini (2 e 3 gennaio), e Max Paiella (7 gennaio). Ci saranno anche i mercatini di Natale a Fertilia, lo street food nell'ex Mercato Ortofrutticolo, il Villaggio di Babbo Natale, gli allestimenti urbani per immergere la città nel clima di festa.

"Dopo i sacrifici dell'ultimo anno, il grande sforzo sulla prevenzione, gli ottimi dati sulle vaccinazioni e un'estate di eventi di grande richiamo, il Cap d'Any a l'Alguer si apre ai turisti", ha detto il sindaco Mario Conoci, che questa mattina ha presentato la manifestazione, affiancato dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu.