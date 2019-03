Scontro tra furgone e pullman Arst: due feriti

Sull'autobus diretto a Isili viaggiavano 18 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Un autobus di linea dell’Arst e un furgone della ditta Mondo Convenienza si sono scontrati nel pomeriggio di oggi lungo la SS 197, fra Gesturi e Nuragus.

Due i feriti in maniera non grave: si tratta degli occupanti del furgone. Solo un grande spavento, invece, per i 18 passeggeri che viaggiacano a bordeo del pullman che percorreva la tratta Sanluri-Isili.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Sanluri, il furgone avrebbe invaso la corsia opposta in uscita da una curva, sbattendo contro l'autobus che procedeva in direzione opposta.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute, oltre ai carabinieri, diverse ambulanze del 118. I due feriti sono stati accompagnati all’ospedale di San Gavino con codice verde.