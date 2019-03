Il Tenore Su Remediu di Orosei sul palco di lItalia’s Got Talent

In diretta sul canale TV8

Di: Lucia Pes

Andrà in onda questa sera in diretta sul canale TV8, a partire dalle ore 21:15, la finale del celebre programma Italia's Got Talent. Il format di Framantlemedia Italia, condotto da Lodovica Comello e composto in giuria da Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano, vedrà partecipare la formazione del Tenore Su Remediu di Orosei.

L’orgoglio e l’emozione di portare in scena i colori e le note di un’antica tradizione è palpabile nelle parole dei quattro giovani ragazzi che, a poche ore dalla diretta, ci raccontano le loro sensazioni: “Siamo ancora increduli, per noi questo palco è una grande occasione che affrontiamo con serenità ma allo stesso tempo con inevitabile trepidazione. Il nostro proposito è quello di rappresentare nel miglior modo possibile la nostra isola e nello specifico la peculiarità del nostro canto. Abbiamo intrapreso il nostro progetto con l’obiettivo comune di trasmettere al pubblico isolano e non solo, la passione per la nostra espressione artistica, auspichiamo questa sera di riuscire nell’intento”.

Ma conosciamoli meglio. Loro sono Paolo Mele “Sa Voche” (la voce solista), Luigi Cabiddu “Sa Mesu Voche” (la mezza voce), Giuliano Sannai “su bassu” (il basso) e Antonio Patteri “Sa Contra”.

È il 2008 quando, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rimedio, i quattro cantori si esibiscono per la prima volta nel proprio paese natale. Grazie al sentimento di devozione e alla proposta dell’allora parroco di Orosei, Don Stefano Bachita, dedicano il loro progetto al santuario della Madonna del Rimedio, ben conosciuto già da Grazia Deledda che ci ambientò alcune pagine di «Canne al vento», intitolandolo “Su Remediu”.

Un repertorio che consta di 9 canti tradizionali a tenore, tra cui i balli cantati “dillu-turturinu” e “ballu brincu” spesso proposti per accompagnare i gruppi folk locali, e “sos gozos”, i canti tradizionali della Settimana Santa.

Un prezioso curriculum che li ha visti impegnati nelle maggiori manifestazioni del panorama regionale, nei festival internazionali, nella televisione britannica per il documentario “The Italy secret” e nel film autobiografico di Sofie Livebrant, cantante e musicista svedese che a breve presenterà il suo nuovo singolo, inciso appunto con il Tenore su Remediu.

Un percorso che loda l’attenzione per il canto, la caparbietà e la tenacia di un gruppo formato da ragazzi giovanissimi con il proposito di voler dare continuità a quel canto che si tramanda fra le generazioni e che si classifica fra le risorse universali come patrimonio mondiale dell’UNESCO.