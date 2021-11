Terza dose, record di prenotazioni over 40, 19mila in poche ore

Il presidente Solinas: "Risposta straordinaria, già potenziati gli hub"

Di: Redazione Sardegna Live

Una vera e propria corsa al vaccino, con una risposta record dei cittadini sardi nelle prime ore successive all’apertura delle prenotazioni per la terza dose dell’anti Covid per gli over 40.

Alle ore 18, si erano prenotate 18988 persone, 13.100 delle quali appartenenti alla fascia 40- 59 anni. "Una risposta straordinaria, che mi rende orgoglioso, e che dimostra ancora una volta la grande maturità del popolo sardo e la così piena e preziosa collaborazione dei cittadini allo sforzo che la Regione sta mettendo in campo per combattere la pandemia", dice il presidente Christian Solinas.

"Tutti gli hub vaccinali - dice ancora il governatore -, sono stati potenziati o sono in via di potenziamento, per garantire a tutti una vaccinazione secondo i tempi prestabiliti. La Regione utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare un servizio efficiente ed una prosecuzione della campagna vaccinale in grado di sventare nuove ondate del virus".

"Ancora oggi, nonostante un peggioramento generale dei dati sui contagi, la situazione in Sardegna è perfettamente sotto controllo e resta molto bassa l’incidenza dei ricoveri, così come l’indice Rt. Dobbiamo mantenere alta la guardia, conclude il Presidente Solinas, e prendere coscienza dell’utilità della vaccinazione come prima e più efficace arma contro il virus".