Alloggi a canone sostenibile, oltre 213mila euro per il completamento

Il Sindaco Carlo Sotgiu: “Puntiamo a rendere più vivibile l’intera area”

Di: Antonio Caria

Arrivano nuove risorse per il completamento degli alloggi a canone sostenibile del comune di Ploaghe. Con due note datate, rispettivamente, 30 marzo 2016 e 10 ottobre 2018, il comune aveva inoltrato alla Regione Sardegna ed al Ministero delle infrastrutture la richiesta per ottenere nuove risorse da destinare al completamento del progetto.

L’11 marzo, con nota numero 2402, il ministero ha autorizzato la regione Sardegna alla spendita, a favore del comune di Ploaghe, di 213mila 431,67 euro derivanti dalle economie del “programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”.

Una somma importante grazie alla quale sarà realizzato un piccolo centro polifunzionale con campo sportivo polivalente (grazie l’abbattimento della vecchia palestra ormai fatiscente) e la sistemazione dell’area intorno agli edifici ed alla pineta in cui verrà realizzato persino, con ulteriore finanziamento comunale, un piccolo percorso vita immerso nel verde della pineta medesima.

“Gli alloggi a canone sostenibile sono un progetto nato con la precedente amministrazione comunale che noi abbiamo portato avanti inserendo qualche correttivo – ha dichiarato il sindaco Carlo Sotgiu – in particolare sul fronte dell’efficienza energetica abbiamo chiesto diverse modifiche al progetto originario, già di per se buono da questo punto di vista come il bando della regione richiedeva, per far si che l’edificio ploaghese fosse uno tra i primi (se non il primo in assoluto) certificati come “edificio ad energia quasi zero” in Sardegna. Con queste ulteriori risorse – ha concluso il primo cittadino – puntiamo a rendere più vivibile l’intera area, che comprende anche alloggi popolari tradizionali, ed a completare definitivamente il progetto secondo la direzione della rigenerazione urbana”.