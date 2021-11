Covid: balzo dei contagi in Sardegna, 206 casi e un morto

Calano i ricoverati in area medica, stabili quelli in intensive

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo balzo dei contagi in Sardegna dove, rispetto ai 75 casi di ieri, si registrano 206 ulteriori positivi al Covid, sulla base di 3.283 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.514 test con un tasso di positività che sale all'1,5%. Nelle ultime 24 ore anche un nuovo decesso: una donna di 69 anni, residente nella provincia di Nuoro.

Mentre resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13, calano quelli in area medica, 43 (5 in meno rispetto all'ultima rilevazione). Sono, invece, 2.386 i casi di isolamento domiciliare (156 in più).