Covid: preoccupazione a Tempio, curva contagi in aumento

Appello del sindaco Addis in vista delle festività natalizie

Di: Redazione Sardegna Live

"Cari concittadini, devo purtroppo comunicarvi, con forte preoccupazione anche dei sanitari, che la curva dei contagi da Covid-19 continua ad aumentare. In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, infatti, oggi in Città ci sono 68 soggetti positivi al COVID-19, mentre 72 soggetti sono in quarantena obbligatoria".

Inizia così la comunicazione social del sindaco Gianni Addis sul monitoraggio dei contagi Covid nella cittadina gallurese che da qualche settimana sta registrando diversi contagi.

"È mio dovere richiamare ancora una volta l'attenzione di tutta la comunità a comportamenti adeguati al rischio che corriamo, anche nell'approssimarsi delle festività natalizie - spiga il primo cittadino - Sebbene la campagna vaccinale per le terze dosi proceda rapidamente, è comunque indispensabile che tutti prestiamo la massima attenzione e che teniamo comportamenti prudenti e responsabili. Solo così potremo evitare un ulteriore aumento dei contagi, godere della compagnia degli amici e familiari e arrivare a trascorrere serenamente le feste natalizie".