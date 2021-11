Quartu. Oggi lavori di manutenzione nell’acquedotto di Cala Regina

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre di Abbanoa hanno in programma per oggi, mercoledì 24 novembre 2021 tra le 9.00 e le 17.00, un importante intervento di manutenzione lungo l’acquedotto Sud Occidentale che riguarderà l’impianto di sollevamento di Cala Regina.

I tecnici del Gestore hanno elaborato un piano che, sfruttando le scorte adeguate nei serbatoi tramite una serie di manovre in rete, consentiranno di limitare i disservizi esclusivamente a quelle utenze collegate direttamente alla condotta principale. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata per le utenze a quote più elevate, nel territorio quartese a Geremeas, e poi fuori dai confini cittadini a Torre delle Stelle, Solanas e Villasimius. La situazione ritornerà comunque alla normalità sempre in serata quando, a partire dalle 17, sarà riavviato l’acquedotto e nuovamente ricostituite le scorte nei serbatoi.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per evitare problemi alla cittadinanza. In ogni caso qualsiasi anomalia potrà essere comunicata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.