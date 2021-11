Precipita in un dirupo, escursionista soccorso ieri nel cagliaritano

I Vigili del Fuoco hanno portato immediatamente al sicuro un escursionista ferito e in serie difficoltà

Di: Redazione Sardegna Live

In volo sui boschi di Villamassargia per individuare un escursionista ferito dopo essere precipitato in un dirupo. Gli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco a bordo dell’elicottero Drago 43 lo recuperano e lo portano prontamente al sicuro scongiurando il peggio.

Nel pomeriggio di ieri l'intervento in provincia di Cagliari.