“Cagliari Bombardata”. L’appello di alunni, professori e studiosi: “No alla guerra”

Domani la sala convegni della scuola “Eleonora d’Arborea” ospita l’iniziativa dal titolo “La Sardegna tra guerra e pace nel 1943”

Di: Antonio Caria

“La Sardegna tra guerra e pace nel 1943” è il titolo dell'iniziativa culturale in programma domani 22 Marzo dalle 9.30, nella Sala convegni della Scuola Eleonora d'Arborea in via Carboni Boi 5 a Cagliari.

L’evento, organizzato dalla Scuola Alfieri in collaborazione con l'Istituto Eleonora d'Arborea, il Team Esplora Sardegna, Sardegna Sotterranea e dall'Associazione Granatieri di Sardegna, vedrà la presenza di professori e alunni delle scuole cittadine, reduci e testimoni di guerra, per un gemellaggio culturale inerente il tema della pace, quale espressione nel mondo dell'arte, della storia, della cultura, della letteratura e del sociale.

3 ore di cultura, di "Storia e storie per riflettere su Cagliari e sulla Sardegna al tempo della seconda guerra mondiale", in cui i partecipanti potranno osservare numerose immagini inedite sul Cagliari del 1943.

Durante la mattinata, presentata da Marcello Polastri, verrà proiettato un video reportage con testimonianze e immagini inedite su Cagliari nel 1943. In programma anche gli interventi del professor Andrea Durante, dello scrittore Roberto Brughitta, di Rodolfo Mori Ubaldini Degli Alberti Lamarmora (Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna), del testimone di guerra Enrico Muscas e dei referenti dell’Istituto Nazionale Nastro Azzurro.

Per l’occasione sarà illustrato il lavoro svolto dagli alunni delle Scuole medie statali Vittorio Alfieri di Cagliari, premiato di recente in un solenne evento a Roma, sul tema della seconda guerra mondiale. Ingresso gratuito.