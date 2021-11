Marijuana a scuola: blitz dei Carabinieri nell’Istituto Tecnico Professionale di Bosa

A supporto dei militari dell'Arma il prezioso fiuto del pastore tedesco “KIRA”

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, stanno attuando numerosi dispositivi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e per la prevenzione dei reati in genere.

I Carabinieri della Stazione di Bosa, supportati da una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno effettuato un mirato controllo all’interno e nel cortile del locale Istituto Tecnico Professionale.

Grazie al prezioso fiuto del pastore tedesco “KIRA”, i militari hanno rinvenuto, occultata in più punti, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisa in più dosi.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.