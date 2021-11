Lutto cittadino a Villanova Tulo. Domani l’autopsia sul corpo di Roberto Usai

Al termine degli accertamenti medico legali dovrebbe arrivare il nulla osta per i funerali

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà eseguita domani al Policlinico di Monserrato l'autopsia sul corpo di Roberto Usai, l'operaio di 22 anni morto schiacciato sotto il peso di un macchinario per la produzione di lastre di cemento in un'azienda a Isili, nel Sud Sardegna.

Il pm Emanuele Secci, titolare del fascicolo, ha affidato l'incarico al dottor Ernesto Ferraro, che effettuerà l'esame autoptico in mattinata.

Al termine degli accertamenti medico legali dovrebbe arrivare il nulla osta per i funerali. Alberto Loddo, sindaco di Villanova Tulo, paese in cui viveva il giovane, ha già dichiarato il lutto cittadino per ieri e per il giorno dei funerali.

Nel frattempo, non sono stati ancora ultimati tutti gli accertamenti da parte dello Spresal e dei carabinieri impegnati nella ricostruzione della tragedia. Il macchinario è stato sequestrato e tutta l'area dell'incidente transennata.