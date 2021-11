Arrivo di medici in Sardegna. Lapia (Cd): “Operazione d'immagine e nulla di più”

La deputata dopo l'annuncio della Regione denuncia il rischio di un flop

Di: Redazione Sardegna Live

"La campagna acquisti per far tornare nell'Isola i medici sardi, sino a questo momento si è rivelata una spregiudicata operazione d'immagine e nulla di più". Lo dichiara la deputata Mara Lapia (Cd) che, dopo l'annuncio della Regione per l'arrivo di nuovi medici, denuncia il rischio di un flop.

"Secondo Temussi - sottolinea la parlamentare nuorese -, sono una settantina i medici che hanno risposto al bando sulla mobilità esterna indetto da Ats, dichiarando la loro disponibilità a lavorare nei nostri ospedali. Sarebbe un'ottima notizia se non fosse che per vederli nei reparti occorrerà attendere che le aziende di appartenenza degli specialisti diano il nulla osta. Tuttavia, non è detto che questo accada, e non certo perché sono io a dirlo".

La componente della Commissione affari sociali e sanità della Camera ricorda che "a sollevare questa obiezione è stato lo stesso direttore amministrativo di Ats, Attilio Murru".

Per la deputata Lapia "spacciare l'arrivo dei medici in Sardegna come cosa fatta è una manovra furba per cercare di tacitare i cittadini che sempre più si confrontano con gli effetti nefasti della pessima organizzazione in sanità e non esitano a scendere in piazza per rivendicare i loro diritti. Credo che su questa vicenda - è la sua conclusione -, come su altre, sia necessaria ristabilire la verità".