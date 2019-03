Si finge carabiniere e rapina un corriere Sda. La Polizia lo arresta

Sono stati gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Marco Basile ad ammanettare il pregiudicato

Di: Alessandro Congia

Un sistema collaudato per trasportare la droga, presumibilmente hashish, celato col meccanismo delle spedizioni con il corriere, all'insaputa di chi consegnava il pacco: il pregiudicato 43enne, Stefano Sanna, di Dolianova, è stato dichiarato in arresto con l'accusa di rapina armata aggravata.

Nei dettagli illustrati in conferenza stampa dal dottor Marco Basile, il soggetto in questione, senza fissa dimora, si è reso protagonista di un episodio accaduto lo scorso 19 marzo, intorno alle 14.30, ai danni di un corriere Sda: stando alle attività investigative, Sanna in piazza Pitagora ha avvicinato con la minaccia di una pistola il dipendente del vettore, nel tentativo di farsi consegnare la merce da consegnare. In particolare Sanna cercava un plico voluminoso che è riuscito dunque a rubare e poi a dileguarsi. Certamente, al suo interno, c'era la droga: i poliziotti seguivano i movimenti del pregiudicato, che quasi certamente era aiutato da un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Nel curriculum di Sanna ci sono numerosi reati di natura predatoria stile "Arancia meccanica", avvenute sempre nel cagliaritano. Ora si trova rinchiuso in cella a Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.