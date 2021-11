Cagliari. Chiama carabinieri minacciando il suicidio: i militari lo salvano

Si era procurato delle lesioni alle braccia con un coltello

Di: Redazione Sardegna Live

Alle prime ore di questa mattina la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari ha ricevuto al numero di emergenza 112 una chiamata da parte di un giovane cagliaritano che annunciava l’intenzione di togliersi la vita.

Ascoltando il ragazzo, il carabiniere dall'altra parte della conretta è riuscito a intavolare un discorso per rasserenare il ragazzo, permettendo così alla pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari di localizzarlo all’interno di un parco pubblico cittadino, dove aveva appena tentato di procurarsi delle lesioni alle braccia con un coltello. Il colloquio con l’operatore del 112 e l’immediato intervento della pattuglia si sono rivelati provvidenziali per evitare che il giovane portasse a estreme conseguenze il suo gesto.

È intervenuto sul luogo anche personale sanitario del 118 che ha accompagnato il giovane in ospedale. Non è in pericolo di vita.