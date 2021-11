Scontro tra bus, furgone e auto, tre feriti a Cagliari

I feriti non sono gravi, chiusa al traffico la Statale 195

Di: Redazione Sardegna Live

Il raccordo della strada statale 195, all'altezza di via San Paolo a Cagliari, è stato chiuso al traffico a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte un pullman del Ctm, un furgoncino e un'auto.

Tre persone sono rimaste lievemente ferite. Sul mezzo pubblico c'erano pochi passeggeri, due sono rimasti lievemente contusi. Sul posto per i rilievi e far defluire il traffico stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale di Cagliari e l'Anas.

I feriti sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi, anche se uno di loro è arrivato in Pronto soccorso con assegnato un codice rosso per la dinamica dell'incidente. Lungo la 195 sta operando anche il personale Anas per il ripristino nel più breve tempo possibile della viabilità.