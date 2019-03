Un trionfo per “Sa Reina” di Alessandro Catte

Tutto esaurito e lunghi applausi per l’opera andata in scena all’Eliseo di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono storie che non ingialliscono col tempo, quando vanno ad arricchire l’album della bellezza e il ‘dramma in musica in atto unico e 12 scene’ che Alessandro Catte ha portato in scena, al Teatro Eliseo di Nuoro, è destinato a rimanere “impigliato” tra le emozioni che la memoria conserva.

Apprezzamento unanime e applausi a scena aperta per “Sa Reina”, che trae ispirazione da una storia vera, che ha come scenario la Nuoro di fine Ottocento, in cui si muove Maria Antonia Serra Sanna (la regina) sorella dei latitanti Giacomo ed Elias.

Figura imponente, temuta e controversa, ‘Sa Reina’ ostentava la ricchezza accumulata in maniera illecita, facendo gli interessi della famiglia e dei fratelli alla macchia, accusati di tanti delitti e reati.

La vicenda si chiude col suo arresto, nel 1899 e la condannata a 18 anni per favoreggiamento, mentre i fratelli resteranno uccisi dal Regio esercito, nello stesso anno, nel conflitto a fuoco avvenuto nel corso della battaglia di Morgogliai.

Alessandro Catte ha curato ogni aspetto dell’opera, prodotta e condivisa dall’Associazione Culturale ‘Ortobene’ di Nuoro.

Un evento ambizioso e straordinario che ha coinvolto 11 attori, 2 corali e un’orchestra di nove elementi, il tuo attraversato da scelte che hanno puntato sulla qualità e la professionalità degli interpreti.

Il “viaggio” appena cominciato, visto il grande successo, “guarda” verso nuove repliche e altri approdi.

SA REINA

Personaggi e interpreti

Maria Antonia Serra sanna - Sa reina: Vittoria Marras

Brigadiere Lorenzo Gasco: Marco Moledda

Capitano Giuseppe Petella: Salvatore Piredda

Avvocato: Antonello Ganadu

Istevene: Stefano Basolu

Don Bachisio: Tonino Mesina

Franziska (amica di sa reina): Gonaria Delogu

Jubanne Antoni (pastore): Samuele Cheri

Mamma di sa reina: Paola Carta

Giuseppe Carta (padre): Armando Lodi

Serva: Piera Sotgia

Due Carabinieri: Franco Locci, Salvatore Ticca

Nuoresi: Coro Ortobene e Coro Ilune

Organico Musicale

Violino primo: Alessandro Puggioni

Violino secondo: Alessio Manca

Viola: Gioele Lumbau

Violoncello: Francesco Abis

Contrabbasso: Francesco Sergi

1° Flato traverso: Tony Chessa

2° Flauto traverso /Piccolo: Annamaria Carroni

Clarinetto: Marcello Melis

Oboe: Sara Pisano

Costumi Barbara Bussa

Fotografie: Mariano Cuccuru

Grafica: Sabina Era

Audio: Alberto Erre per il Rockhouse Blu studio di Sassari

Luci: Roberto Serra per il Rockhouse Blu studio di Sassari

La direzione e la regia è affidata ad Alessandro Catte che firma anche il copione e la scrittura di tutte le partiture.