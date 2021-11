Vaccini: prenotazioni terza dose per gli over 40, ma i numeri sono ancora bassi

Dati non confortanti per i più anziani

Di: Redazione Sardegna Live

Le prenotazioni per la terza dose agli over 40 si apriranno in Sardegna mercoledì a mezzogiorno, ma per i più anziani i dati non sono buoni.

Della fascia d’età dagli 80 agli 89 anni, si erano presentati in 92.620 per la prima dose, mentre sono scesi a 89.748 quando è stato il momento per la seconda. Solo in 31.589 hanno ricevuto la terza dose.

"Finora, solo un ottantenne su tre ha ricevuto la terza dose del vaccino”, afferma l’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Hanno ricevuto il "richiamo" il 5,8% dei sardi tra i 60 e i 69 anni. I centenari che vantano la terza dose sono 101 (il 22%), mentre i 90-99 anni "richiamati" sono 5.342 (poco più di uno su quattro).

L’arrivo del freddo rischia di far salire i contagi e il numero di ricoveri.

"Stiamo rischiando grosso – dice Gabriele Mereu, responsabile della profilassi a Cagliari e nel sud Sardegna – Vediamo cosa sta succedendo in Germania e nel resto d'Europa, i contagi e i ricoveri stanno risalendo anche in Italia: ci vuole poco perché il disastro arrivi in Sardegna. Per questo bisogna darsi una mossa e accelerare con le terze dosi”.