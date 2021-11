Adolescente di Bono in coma dopo incidente: gli amici andati via senza aiutarlo

Fuggiti a casa nella notte dopo lo schianto. A dare l'allarme un automobilista di passaggio

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbero rientrati a casa con nonchalance dopo lo schianto avvenuto nella notte. E' quanto emerge dalle indagini sull'incidente avvenuto a Bono, in seguito al quale uno dei cinque minorenni coinvolti si trova ricoverato in coma all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Quattro dei cinque occupanti, secondo quanto emerge dalle indagini, se la sarebbero data a gambe abbandonato il ferito fra le lamiere. A dare l'allarme poco più tardi è stato un passante. Lo schianto dopo che uno di loro, 15enne, ubriaco, avrebbe preso l'auto del padre senza autorizzazione. La guida spericolata ha portato al terribile incidente attorno alle 4 del mattino, quando la Volkswagen Golf, che attraversava la via Ciancilla alla periferia del paese, ha perso aderenza con l'asfalto sbandando prima di ribaltarsi più volte e finire contro il muro di recinzione di una casa.

Ad avere la peggio un passeggero di 14 anni, che dopo aver battuto la testa è rimasto intrappolato nell'abitacolo privo di sensi. Sul posto i carabinieri del Radiomobile e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovanissimo a Nuoro, dove si trova tuttora ricoverato in Rianimazione.

I militari si sono messi sulle tracce dei compagni del malcapitato individuandoli in poco tempo. Tre erano già rientrati a casa, il conducente del mezzo si trovava non distante da lì in stato confusionale, con ferite e contusioni di lieve entità. Positivo all'alcol test, è stato segnalato alla Procura dei minorenni di Sassari.