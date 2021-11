Giornata da incubo: 20enne di Sennori morta in un incidente stradale

Stava facendo rientro alla sua abitazione quando è stata travolta da un'auto

Di: Redazione Sardegna Live

La comunità di Sennori è attonita dopo la notizia della morte di Francesca Mannu, la 20enne nata e cresciuta in paese, morta ieri dopo quattro giorni di agonia in Veneto.

La giovane era stata investita da due auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Veronese, dove si era trasferita da qualche anno insieme alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito, lunedì la vittima stava rientrando a casa quando un'auto si è fermata per consentirle di attraversare le strisce. Ma la malcapitata è stata centrata da una Bmw X5 che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. L'urto ha sbalzato la 20enne a diversi metri di distanza, scaraventandola contro un'altra auto il cui conducente ha tentato invano di evitare l'impatto.

Francesca ha lottato per quattro giorni in ospedale fra la vita e la morte, ieri il tragico epilogo: è morta in un letto del reparto di Rianimazione. Il Comune di Sennori ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della ragazza che tornava in Sardegna ogni anno per le vacanze e per incontrare familiari e amici.