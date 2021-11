Occupavano abusivamente appartamento teatro di attività illecite: due denunce

All'interno un allaccio abusivo di corrente elettrica

Di: Giammaria Lavena

Nella mattinata di ieri gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura sono intervenuti in via Seruci 5 a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti in riferimento a una presunta attività di spaccio continua in quello stabile.

Gli investigatori hanno fatto irruzione in un appartamento al secondo piano, già teatro di diversi arresti per spaccio. A protezione della base si sarebbero presentati rudimentali strumenti come uno spuntone metallico inserito in una fessura ricavata nel pavimento ed un catenaccio tassellato nel muro.

L’alloggio di edilizia popolare sarebbe stato occupato da diversi anni ed utilizzato per attività illecite. Infatti si è evidenziato, tramite la squadra specializzata dell’Enel, un allaccio abusivo di corrente elettrica che tramite un interruttore nascosto dava energia all’appartamento.

I due uomini responsabili sono stati denunciati per occupazione abusiva e furto aggravato di energia elettrica e l’appartamento sottoposto a sequestro preventivo con apposizione dei sigilli.