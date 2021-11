Magazzino in fiamme a Cagliari

La struttura è stata avvolta dalle fiamme

Di: Giammaria Lavena

Incendio nella notte a Cagliari in pieno centro. Un magazzino, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco in via Corte d'Appello.

Sono in corso adesso le operazioni di bonifica della struttura e dell'area.

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e polizia municipale.