Rogo doloso in capannone agricolo di Fonni: dentro circa 40 vitelli, tutti morti

La struttura è crollata sopra gli animali. Danni irreparabili

Di: Giammaria Lavena

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenute la notte scorsa, poco prima della mezzanotte, in località “S’Alimu” in agro del Comune di Fonni, a seguito dell’incendio di un capannone agricolo. Al momento dell’incendio, all’interno del capannone si trovavano circa 40 vitelli e 500 rotoballe di fieno, oltre a ulteriori scorte foraggere e mangimi per gli animali.

I vitelli presenti all’interno del fabbricato sono tutti morti sotto il crollo delle strutture murarie e della copertura, fortemente danneggiate e compromesse dal rogo. La struttura, realizzata con elementi prefabbricati in cemento precompresso, ha riportato danni irreparabili e dovrà essere abbattuta.

Particolarmente compiesse le operazioni di spegnimento a seguito del rischio incombente di ulteriori crolli dovuti alle lesioni strutturali presenti. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Fonni e Mamoiada. Dai primi accertamenti effettuati, si propende per cause di natura dolosa.