Restauro della fontana di Corriga: oggi un sopralluogo nel mercato civico di via Mazzini

Pupa Tarantini: “Il Comune e la Soprintendenza lavoreranno in sinergia per restituire alla fruizione collettiva questo bene culturale”

Di: Antonio Caria

Questa mattina l’Assessora alle attività produttive del Comune di Oristano Pupa Tarantini, i tecnici comunali e quelli della Soprintendenza archeologica, alle belle arti e al paesaggio hanno effettuato un sopralluogo nel mercato civico di via Mazzini per valutare le iniziative più opportune per il recupero della fontana di Corriga.

L’obiettivo è quello di stabiliure le e modalità più opportune per la sua messa in sicurezza e il restauro.

“Il Comune e la Soprintendenza lavoreranno in sinergia per restituire alla fruizione collettiva questo bene culturale che appartiene alle memoria collettiva di generazioni di oristanesi – ha dichiarato l’Assessora Tarantini -. Il mercato civico è interessato a importanti lavori di ristrutturazione che da diversi mesi sono sospesi a causa di un contenzioso con l’impresa appaltatrice. Questa fase di interruzione può servire per stabilire le misure più opportune per salvaguardare la fontana e restituirle il decoro e lo splendore perduto a causa del tempo e dell’incuria”.

Già ei giorni scorsi le intenzioni dell’amministrazione erano state anticipate dalla stessa Tarantini al Consiglio comunale in occasione della discussione della mozione sulla razionalizzazione delle spese e il rilancio delle attività mercatali di via Cimarosa e di via Costa.

Un dibattito che è servito all’Assessore Tarantini per ribadire la massima attenzione dell’amministrazione per i mercati cittadini: “Questa amministrazione – ha specificato – si è subito occupata del problema dei mercati. Io ho avuto diversi incontri con gli operatori da quando ho avuto la delega. Insieme abbiamo analizzato i problemi e concordato le soluzioni. Nell’immediato siamo dunque intervenuti per la pulizia marciapiedi, la rimodulazione spazi e dei parcheggi via bellini, il miglioramento della segnaletica dei due mercati”.

“Nel lungo periodo – ha precisato l’assessore – è bene continuare a puntare su due mercati: la città è grande con esigenze differenti ed è meglio avere due strutture che servono due zone differenti. Gli stalli vuoti potranno essere assegnati temporaneamente in attesa del nuovo regolamento dei mercati. Voglio precisare e sottolineare che, d’accordo con gli stessi operatori, non è previsto alcuno spostamento delle attività da via Cimarosa a via Costa”.