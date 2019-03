A Monte Minerva si celebra l’arrivo della primavera

L’evento è in programma domenica 24 marzo dalle 10.30

Di: Antonio Caria

Sarà una giornata interamente dedicata alla natura quella che si terrà domenica 24 marzo nell’oasi naturalistica di Monte Minerva a Villanova Monteleone. “Festa di primavera”, questo il titolo dell’evento, avrà inizio alle 10.30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti presso la Locanda Minerva.

Alle 11.00 è in programma passeggiata lungo il sentiero nel bosco e visita delle domus de Janas mentre alle 12.00 darà in scena lo spettacolo "Storie di Alberi _ Alberi di Storie"

La voce narrante sarà di Enedina Sanna accompagnata dalle musiche di Maria Vicentini (viola, violino, live electronics). Un racconto che spazierà tra miti e leggende, storie antiche e moderne intorno agli alberi. Dopo il pranzo, in programma alle 13.00, il Ceas Monte Minerva ospiterà nel “Giardino della biodiversità”, delle attività ludico-didattiche dedicate ai bambini, ragazzi e genitori

La quota di partecipazione è di 30 per lo spettacolo + il pranzo (15 euro bambini) e di 10 euro per il solo spettacolo con bicchiere di benvenuto. Per l'attività nel Giardino della biodiversità è prevista un'offerta libera.

Maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare i numeri 3515885756, 3289226392 e 3284326017 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo locanda.minerva@gmail.com.