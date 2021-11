Schianto mortale alle porte di Sassari: un morto, ferita la moglie

La vittima aveva 75 anni, aperta inchiesta per omicidio colposo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale nella notte alla periferia di Sassari. Un sassarese di 75 anni, Antonello Sotgiu, è morto dopo il trasferimento in ospedale a causa delle ferite riportate nello schianto. La Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiava, condotta dalla moglie Marcella Piras, si è scontrata con un Suv finendo fuori strada.

I coniugi viaggiano in direzione Sassari dopo essere uscita dall’ospedale di San Camillo quando è avvenuto il sinistro all'altezza di via Devilla, da dove il suv usciva per immettersi sulla Sassari-Sorso. L’impatto è avvenuto frontalmente causando anche il ferimento della donna, trasportata anch'essa in codice rosso al Santissima Annunziata.

Il pm Lara Senatore ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.