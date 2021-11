Ora in Sardegna è allarme Delta Plus: primo caso in Sulcis, contagiato nell'Isola

E' la variante più contagiosa, 44enne di Carbonia ricoverato al Policlinico di Monserrato

Di: Redazione Sardegna Live

C'è apprensione nell'Isola dopo il riscontro del primo caso di variante Delta plus del Covid, considerata particolarmente aggressiva e contagiosa. La variante è stata rilevata in un paziente 44enne di Carbonia, vaccinato e ora ricoverato presso il Policlinico di Monserrato.

L'uomo sta bene, fa sapere l'Azienda ospedaliera universitaria cagliaritana che lo ha preso in carico. Aveva regolarmente completato il ciclo dei vaccini e questo ha ridotto gli effetti del virus. E' costantemente monitorato dai medici dell'Aou.

Sarebbe confermato il fatto che l'uomo, negli ultimi tempi, non è mai stato fuori dalla Sardegna e quindi dovrebbe aver contratto il virus nel Sulcis. Sarebbe la conferma che la variante Delta plus è approdata nell'isola. Già avviata la fase di tracciamento per ricostruire una mappa dei contatti tra familiari e lavoro della prima vittima della variante nell'Isola. L'obiettivo è quello di circoscrivere la diffusione del Delta plus il più presto possibile per evitare che il contagio si allarghi al resto dell'Isola.