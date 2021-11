Positivo un 42enne sulcitano: ha la variante Delta Plus

Il paziente è vaccinato, è in isolamento a casa

Di: Redazione Sardegna Live

C'è apprensione per la comparsa di una nuova variante del coronavirus in Sardegna. Si tratta della mutazione più contagiosa, la cosiddetta Delta Plus, riscontrata in un 42enne del Sulcis nei giorni scorsi.

Si tratta di un paziente vaccinato. Le sue condizioni di salute sono discrete, si trova ora in isolamento domiciliare. Dopo il sequenziamento, effettuato dal laboratorio dell'Aou di Cagliari, è partito il tracciamento dei contatti così da ricostruire la catena del contagio. Sarà importante anche capire se l'uomo sia rimasto in Sardegna o meno negli ultimi tempi. La Delta plus, infatti, non era mai stata rilevata prima d'ora nell'Isola.

"Dobbiamo spingere le persone a fare la prima e la terza dose – ha dichiarato proprio ieri Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute -. La scienza oggi ci mostra che i vaccini funzionano, ma che questa immunità tende a ridursi nel corso del tempo. Per questo serve un rinforzo”.