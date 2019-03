“Sbankati”: domani 20 marzo al Verdi lo spettacolo di Itineraria Teatro

L’evento è inserito all’interno della rassegna teatrale-musicale dedicata alle scuole e organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica

Di: Antonio Caria

Sarà lo spettacolo “Sbankati” di Itineraria Teatro il prossimo appuntamento della rassegna teatrale-musicale dedicata alle scuole e organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica.

Il lavoro, scritto da Fabrizio De Giovanni e Ercole Ongaro con la consulenza alla messinscena Dario Fo e che andrà in scena domani 20 marzo alle 21.00 al Teatro Verdi di Sassari, affronta in modo critico e divertente al tempo stesso l’evoluzione del sistema bancario italiano, con particolare riguardo al passaggio dal modello pubblico di banca ad un modello privato, attraverso la riforma del 1993 che in Italia spalancò le porte all’attività speculativa delle banche.

La finalità è quello di informare il pubblico, permettendogli di capire come siamo giunti nella condizione in cui ci troviamo, ma soprattutto cosa sia possibile fare, anche individualmente, per uscirne.

Come scrive Andrea Baranes nella prefazione allo spettacolo: “Il testo scritto da Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni permette, in maniera semplice e divertente, di far riflettere sulle trasformazioni occorse nella società, e prima ancora di capire come potremmo intervenire per dare il nostro contributo nell'auspicato cambio di rotta”.

Costo del posto unico numerato 10 euro, ridotto anziani e giovani 8 , ridotto studenti universitari e insegnanti 4 euro.