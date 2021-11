Covid: Sardegna unica Regione verde in mappe Ue

Bene contagi ogni 100mila abitanti e tasso positività

Di: Redazione Sardegna Live

Sardegna unica Regione verde d'Europa nella mappa di Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) pubblicata oggi e che fotografa l'incidenza dei contagi da Covid nel vecchio continente.

I parametri di riferimento sono il numero di contagi per 100mila abitanti nei 14 giorni precedenti e il tasso di positività ai tamponi. Sono verdi le Regioni con numero di contagi giornalieri per 100mila abitanti inferiore a 50 nelle due settimane precedenti e un tasso di positività ai test inferiore al 4%, oppure con contagi compresi tra 50 e 75 per 100mila abitanti e tasso di positività sotto l'1%. Nello stesso report della scorsa settimana erano verdi anche il Molise e la Valle d'Aosta.