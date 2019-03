Paura sulla provinciale 9, camion distrutto dalle fiamme

L’incendio ha letteralmente ridotto in cenere un autoarticolato, sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Su segnalazione pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno nella tarda serata di ieri nei pressi della strada provinciale 9, che collega Sestu con Ussana, a causa di un incendio che ha coinvolto un camion autoarticolato.

La squadra di pronto intervento hanno raggiunto il luogo con un’auto pompa serbatoio, supportata da un’auto botte pompa, con sette operatori al lavoro.



Spente le fiamme, che hanno coinvolto l'intero automezzo e messa in sicurezza l'area circostante, si è proceduto con la bonifica di alcuni focolai che hanno coinvolto alcune sterpaglie e la vegetazione nelle vicinanze. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, non si esclude il gesto doloso dei piromani.