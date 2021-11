Carbonia. Nuovo hub vaccinale presso la palestra di via Pugile

La soddisfazione del sindaco Pietro Morittu: “L’hub sarà operativo per la prima settimana di dicembre”

Di: Alessandra Leo

È la palestra di via Puglie il luogo destinato a diventare il nuovo hub vaccinale della città di Carbonia. Ed è lì che il sindaco Pietro Morittu si è recato per un sopralluogo martedì scorso, assieme al dottor Pietro Ottaviani, responsabile della campagna vaccinale nel territorio.

"L’operatività del centro – ha spiegato il sindaco del capoluogo del Sud Sardegna – è prevista entro la prima settimana di dicembre, visto che stiamo già prendendo provvedimenti per la sanificazione e la pulizia dei locali e a definirne le modalità di gestione. Renderemo noto al più presto come la cittadinanza potrà accedervi e altre utili informazioni".

Morittu ha inoltre espresso soddisfazione per la scelta del luogo, in accordo con l’azienda Assl, "perché si mette a disposizione un locale senza gravare sugli studenti limitandone le attività didattiche".

Proprio nei giorni scorsi sono emersi episodi di contagio anche nelle scuole. "Il Comune – ha precisato Pietro Morittu – sta monitorando con attenzione l’evoluzione della curva epidemiologica e coglie l’occasione per ringraziare l’Ats e i dirigenti scolastici per la collaborazione e il lavoro svolto".

“In questa fase di riacutizzazione del virus – ha, infine, raccomandato il primo cittadino – non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia ed è sempre bene osservare le indicazioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo degli appositi dispositivi di prevenzione come la mascherina. L’hub è un servizio a disposizione della cittadinanza per completare agevolmente il ciclo della vaccinazione e per prenotarsi anche per la terza dose: quest’ultima per chi, ovviamente, già rientra nelle tempistiche indicate per poterla assumere".