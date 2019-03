Botte e minacce al padre e al fratello, in cella un 43enne

L’equipaggio della Radiomobile Carabinieri ha ammanettato l’uomo

Di: Alessandro Congia

In via Utzeri, a Cagliari, un 43enne del posto, Alessandro Melis, è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile: le accuse sono di maltrattamenti in famiglia.

I militari sono prontamente intervenuti a seguito della richiesta di aiuto del fratello dell’arrestato: l’aggressore infatti, in preda ai fumi dell’alcol, lo ha aggredito a pugni e nel litigio è stato coinvolto anche il padre dei due.

Quando i Carabinieri sono arrivati nell’abitazione, Melis si era già allontanato: ma il grave episodio non si è concluso qui, il 43enne infatti è tornato in casa minacciando nuovamente i due familiari.

A quel punto, i militari hanno rintracciato Melis nei pressi del palazzo, nascosto dietro una colonna: è stato bloccato, ammanettato e dichiarato in arresto e successivamente, dopo le formalità di rito, accompagnato nel carcere “Ettore Scalas” di Uta.