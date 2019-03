Assemini. Scontro tra due auto, ferita una persona

L’impatto è avvenuto sulla strada Is Canadesus

Di: Antonio Caria

Attorno alle 13.00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada "Is Canadesus" del comune di Assemini.

Dopo la richiesta arrivata alla Sala operativa del 115 del Comando, è stata inviata sul posto una squadra di Pronto intervento dalla sede centrale che insieme al personale Sanitario inviato dal 118, ha soccorso gli occupanti e si è provveduto a mettere in sicurezza le due autovetture e la sede stradale.

Nell’incidente è rimasta ferita una persona che è stata trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi.