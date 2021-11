Maltempo. Frana sulla statale 125, chiuso tratto Dorgali-Baunei

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

A causa delle intense piogge di questi giorni una nuova frana si è abbattuta stanotte sulla statale 125 "Orientale sarda" nel Nuorese, nel tratto che da Dorgali va a Baunei all'altezza del Km 193.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine che hanno chiuso il tratto stradale per procedere alla rimozione dei detriti e mettere in sicurezza la parete, dalla quale si sono distaccati diversi massi e alberi. In queste ore si stanno valutando le condizioni del pendio roccioso prima di riaprire il traffico.

E' l'ennesima frana provocata in questi giorni nel Nuorese a causa del maltempo. Ieri un nuovo cedimento ha fatto precipitare massi e detriti sulla strada che da Nuoro porta al monte Ortobene, altri smottamenti si sono verificati in Ogliastra nel comune di Villagrande.