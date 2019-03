Al via il nuovo ciclo delle Assemblee di quartiere

Il primo appuntamento domani per gli abitanti del Centro storico di Monte Angellu e del “quartiere Asinara”

Di: Antonio Caria

Partiranno domani 19 marzo, con l’appuntamento per gli abitanti del Centro storico e di Monte Angellu e con il “quartiere Asinara” (18.30 nella sala del Consiglio comunale di Piazza Umberto I), il nuovo ciclo di assemblee del Sindaco e della Giunta comunale di Porto Torres con i cittadini.

Si proseguirà Mercoledì 20, sempre alle 18.30, con gli abitanti di Li Lioni, nella sala dell'omonimo ristorante. Giovedì 21 (sala oratorio della Chiesa del Cristo Risorto), alla stessa ora, l'incontro sarà dedicato ai quartieri Borgona, Balai, Lungomare e C1-2.

Martedì 26 marzo alle 18.30, nella sala della chiesa dello Spirito Santo, sarà la volta degli abitanti dei quartieri Satellite, Villaggio Verde, Andriolu e Oleandro mentre mercoledì 27, sempre alla stessa ora, spazio a quelli di Serra Li Pozzi (sala del Residence Il Melo).

L'ultimo appuntamento è in programma il 28 marzo alle 18.30 per un'Assemblea di città, un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini che si svolgerà in piazza Umberto I.