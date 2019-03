Policlinico, guasto in camera mortuaria: l’impianto di aereazione è ko. Parenti dei defunti infuriati

La notizia è di questa mattina, la denuncia è di un familiare

Di: Alessandro Congia

Il dolore per la perdita di un proprio caro, in questo caso di un padre anziano, viene raddoppiato per l’odore irrespirabile delle salme presenti in camera mortuaria.

Nelle stanze dell’obitorio del Policlinico di Monserrato “Duilio Casula” pare proprio che l’impianto di ventilazione – aerazione sia fuori uso, un disagio enorme che i parenti hanno immediatamente segnalato.

Dalla Direzione Sanitaria, attraverso l’ufficio stampa dell’Azienda Aou Universitaria di Monserrato, fanno sapere che il problema è già stato individuato e proprio in queste ore i tecnici si stanno adoperando per risolvere immediatamente l’inconveniente.