Anas: lavori “in notturna” sulla 554 “Cagliaritana”

Gli interventi saranno effettuati tra le 22.00 alle 6.00 “al fine di ridurre i disagi agli utenti”

Di: Antonio Caria

Sono iniziati i lavori per la nuova pavimentazione sulla strada statale 554 “Cagliaritana”, che prevedono interventi all’interno dell’Area Metropolitana di Cagliari.

Come specificato dall’Anas, “I lavori fanno parte del piano di manutenzione per il risanamento profondo del manto stradale e prevedono la posa in opera di asfalto drenante al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura”.

Lungo il tracciato compreso tra i comuni di Cagliari Selargius, Monserrato, Quartucciu e Quartu S. Elena, in tratti saltuari dal km 1,500 (svincolo Quadrifoglio) al km 11,850 (svincolo Quartucciu) gli interventi saranno effettuati tra le 22.00 e le 6.00 “Al fine – scrive Anas nella nota – di ridurre i disagi agli utenti”.

Il traffico sarà deviato alternativamente sulle corsie e di marcia e sorpasso, in entrambe le direzioni. Le stesse limitazioni saranno invece in vigore in orario diurno lungo il tratto compreso tra lo svincolo di Gannì (km 18,200) e Terra Mala, nei territori di Quartucciu, Quartu S. Elena e Maracalagonis.

“L’avvio dei lavori – sottolinea la società del Gruppo FS Italiane società del Gruppo FS Italiane – è stato programmato tenendo conto dei maggiori flussi di traffico previsti durante la stagione estiva e la conclusione degli interventi è prevista entro il mese di giugno”.