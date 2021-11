Sos Sanità, nuova marcia ad Aritzo: “La nostra lotta non si ferma, chiediamo il diritto alla vita”

"La nostra speranza? che venga immediatamente dichiarata l'emergenza"

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Bruno Piras

Dopo la manifestazione a Nuoro del 13 novembre scorso, il gruppo “SOS Sanità Barbagia Mandrolisai” organizza la sua IX° Marcia il 27 Novembre ad Aritzo con partenza alle ore 9.

“Visto lo sfascio della Sanità Pubblica e il continuo smantellamento sia dei Distretti Sanitari che degli Ospedali, nella Barbagia Mandrolisai, a Nuoro e Provincia e nella Sardegna tutta, scendiamo nuovamente in piazza a far sentire la nostra voce”. A comunicarlo sono gli attivisti Pina Cui e Bachisio Cadau. “Dopo numerose marce nel nostro territorio, proseguiamo la protesta nei nostri paesi fino al 24 marzo, data in cui marceremo nuovamente su Cagliari”.

“La nostra lotta non si fermerà – ribadiscono - perché stiamo chiedendo il diritto alla vita, diritto che ci viene negato. La nostra speranza? che venga immediatamente dichiarata l'emergenza e che vengano presi i dovuti provvedimenti. In alternativa, la Regione deve essere commissariata. Noi continueremo a lottare finché non vedremo risposte e fatti”.