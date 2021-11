Cagliari. È morta l’anziana investita mentre attraversava la strada

Autista positivo etilometro. E' accusato di omicidio stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta l'anziana di 84 anni travolta da un autocarro mentre attraversava la strada, insieme alla figlia di 55 anni in via Quirra a Cagliari il 4 novembre scorso. E’ morta ieri sera in ospedale, dopo dodici giorni di ricovero.

Il conducente dell'autocarro, risultato positivo al test con l'etilometro, sarà indagato per omicidio stradale. Madre e figlia attraversavano la strada sulle strisce pedonali e il conducente dell'autocarro, un 55enne, non le ha viste, travolgendole. L'uomo si è subito fermato per soccorrerle.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. Madre e figli sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice rosso. Il conducente dell'autocarro è stato sottoposto al test con l'etilometro e gli è stata ritirata la patente.