Covid. Nuovo focolaio a Sassari: venti casi positivi nella comunità evangelica

L'allarme è scattato la scorsa settimana quando alcuni dei fedeli hanno accusato i primi sintomi del contagio

Di: Redazione Sardegna Live

Sono una ventina di casi positivi nella comunità della Chiesa Cristiana Evangelica. L'allarme è scattato la scorsa settimana quando alcuni dei fedeli hanno accusato i primi sintomi del contagio. La conferma si è avuta sabato con i riscontri positivi sui primi tamponi.

Nei giorni scorsi, sempre nel nord Sardegna, vi era stato il caso di un gruppo di pellegrini rientrati da Medjugorje positivi al Covid.

"Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni sempre seguite in maniera scrupolosa, la nostra comunità è stata colpita dal virus", afferma il responsabile della Chiesa Cristiana Evangelica di Sassari, Roberto Renda. "Siamo tutti vaccinati contro il Covid, per cui fortunatamente nessuno sta accusando sintomi gravi della malattia.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia le nostre attività di culto sono riprese regolarmente nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza per limitare la diffusione del virus - spiega -. La nostra comunità è stata fin dall'inizio molto sensibile e scrupolosa su questo tema. Non ci spieghiamo come sia potuto diffondersi il contagio. Da sabato, appena è stato confermato il primo caso di positività, le nostre attività sono state sospese, rispettiamo tutti la quarantena e riprenderemo a incontrarci e a praticare insieme il nostro culto solo dopo che tutti avranno superato questo delicato momento".