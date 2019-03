Giulia Marroccu, pregiudicata: dopo nemmeno 24 ore nuovamente arrestata dai Carabinieri

Il giorno prima, l’equipaggio della Volante della Questura l’ha ammanettata per furto in luogo di culto, in via Seruci, ieri la Radiomobile Carabinieri ha nuovamente arrestato la giovane

Di: Alessandro Congia

Il giorno prima, l’equipaggio della Volante della Questura l’ha ammanettata per furto in luogo di culto, in via Seruci, ieri i militari della Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Cagliari, (coordinati dal Tenente Stefano Martorana) ha nuovamente arrestato la giovane.

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo a Elmas, hanno arrestato in flagranza del reato di furto in abitazione una donna del posto, con precedenti di polizia Giulia Marroccu, 27enne.

In particolare i Carabinieri allertati dai vicini dell’abitazione sita in via Luigi Bersanti sono immediatamente intervenuti nell’abitazione segnalata cogliendo la donna ancora nella camera da letto mentre stava rovistando nei mobili per cercare la refurtiva.

Bloccata dai militari è stata tradotta agli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione i militari della compagnia di via Nuoro hanno anche sequestrato una pinza a pappagallo e una spatola, usate poco prima dalla malvivente per accedere nella casa.

La pregiudicata, 24 ore prima, era stata arrestata dai poliziotti della Volante 113 in quanto sorpresa in via Seruci con refurtiva e droga all’interno del suo zaino. Poi, il giorno dopo, a Elmas, la 27enne è nuovamente protagonista di reati simili. E’ in attesa del processo per direttissima.

Giulia Marroccu, nei giorni scorsi, è stata anche denunciata a piede libero insieme al fidanzato Andrea Tuveri, per ricettazione: nell’abitazione-tugurio abusiva in via Falzarego, a Tuvixeddu, nell’ex cementificio Italcementi, i poliziotti della Questura di Cagliari hanno rinvenuto numerosi oggetti di provenienza furtiva, restituiti poi ai legittimi proprietari.

