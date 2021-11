Carbonia. Covid: è di nuovo allerta, stavolta protagonisti sono i bambini

Due classi di un asilo e di una scuola primaria in quarantena, il Sindaco Pietro Morittu: “Manteniamo la calma e rispettiamo le regole”

Di: Alessandra Leo

Torna l’incubo dei temuti contagi da Covid-19 nel capoluogo del Sud Sardegna. Stavolta nel mirino del virus ci sono i bambini, ossia la fascia di popolazione per cui non è ancora partita la campagna vaccinale.

Un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia Santa Caterina di via Dante a Carbonia sarebbe infatti risultato positivo, condizione per cui l’Ats avrebbe adottato tutte le misure di prevenzione previste.

La dirigente scolastica, appena dopo la segnalazione, avrebbe interrotto tutte le lezioni della classe interessata, dove per legge non è previsto l’uso della mascherina, composta da bambini da 3 ai 5 anni.

Nella scuola primaria di Is Meis, località Serbariu, un bambino che frequenta la classe quinta, dove è previsto l’uso della mascherina, è risultato positivo. Anche in questo caso è stata adottata immediatamente la stessa procedura preventiva ed è stata attivata la didattica a distanza per la classe coinvolta.

Il Sindaco Pietro Morittu ha dichiarato: "La situazione è monitorata in maniera costante e continua dall’Ats secondo i protocolli stabiliti dall’ultima Ordinanza in materia Sanità. Ogni singolo dato viene comunicato al Comune di Carbonia, in modo da avere numeri sempre aggiornati."

E continua: "Invito tutti a mantenere la calma e a continuare a rispettare le regole di sicurezza, utilizzando i dispositivi di protezione ed essendo prudenti in qualunque situazione. Non sottovalutiamo niente."