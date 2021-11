L’Azienda Erkiles vince l’ennesimo premio per la qualità dei suoi formaggi a caglio vegetale

In Italia elogi e riconoscimenti, ma in Sardegna quasi ignorato. Perché non riusciamo a dare valore alle nostre eccellenze

Di: Sabrina Cau

Il caseificio Erkiles di Olzai (Nu) produce formaggi e pecorini artigianali, utilizzando solo il 100% di latte di pecora. Una storia di tre generazioni con la passione per l’allevamento degli ovini e la produzione di formaggi gustosi e naturali. Tradizione sarda con i fiocchi, oltre cinquecento pecore selezionate che pascolano nelle montagne del cuore della Barbagia.

Dispiace che la nostra isola non abbia dato il giusto rilievo al successo di questa Azienda, sarebbe fondamentale informare meglio i sardi dell’esistenza di eccellenze di questo tipo che possono essere di ispirazione per i nostri giovani.